Politiet har klart å låse opp Hydros «gisseldata»

I 2019 ble Hydro utsatt for et stort dataangrep – et løsepengevirus.

Nå har den internasjonale etterforskningen klart å finne en rekke krypteringsnøkler som gjør at Hydro og andre selskaper som har vært rammet kan låse opp krypteringen og få tilgang til dataene sine.

— Det at vi har klart å finne tilbake så mange krypteringsnøkler er en stor seier for etterforskningen, sier politiadvokat i Nasjonalt cyberkrimsenter i Kripos, Knut Jostein Sætnan.