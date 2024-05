Politiet etterforsker mistenkelig dødsfall i Vardø

Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall etter at en eldre mann fra Vardø døde ved Kirkenes sykehus. Han skal før han døde selv ha opplyst til helsepersonellet at han skal ha blitt utsatt for vold noen dager i forveien, skriver politiet i en pressemelding.

Sykehuset varslet politiet 15. mai kl. 09.46 om at den avdøde hadde fortalt at han skal ha vært utsatt for vold.

– Det ble umiddelbart i gang satt etterforskning den 15. mai og vi har avhørt en rekke vitner før helgen, opplyser leder for taktisk etterforskning i FEFE (Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforsking) Torstein Pettersen.