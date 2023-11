Person stukket med kniv på Lutvann i Oslo

Oslo-politiet er med flere patruljer på en privat adresse på Lutvann øst i Oslo etter melding om at person skal ha blitt stukket med kniv.

– Vi har kontroll på to personer som begge har moderate skader. De får nå helsehjelp på stedet, skriver politiet på X.

– Vi fikk melding om at to personer muligens skulle ha slåss i en leilighet. Den ene har skader som tilsier at det kan ha blitt brukt en kniv, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i politiet til NRK.

Politiet har tatt kontroll på en kniv og undersøker nå nærmere hva som kan ha foregått.