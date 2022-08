Person kjørt til sykehus med kritiske skader etter mulig voldshendelse

En person er kjørt til sykehus med kritiske skader etter en mulig voldshendelse på Youngstorget i Oslo sentrum.

– Poltieit fant tilfeldigvis en person liggende bevisstløs på bakken. Ambulanse kom også til stedet. Per nå er det litt usikkert hva som har skjedd. Det er mulig personen har blitt utsatt for vold, opplyser politiet.

Politiet melder at de jobber med å innhente informasjon, og at ikke har noen mistenkte per nå.

– Vitner politiet har pratet med beskriver at det har vært et slagsmål. Fornærmede har hodeskader, skriver politiet i en oppdatering klokka 6.17.

Til Dagbladet sier operasjonsleder Kim Vindsland at vitnene har forklart at det skal ha vært tre-fire personer som slåss.

– Vi har foretatt åstedsundersøkelser og jobber med å avhøre vitner på stedet. Vi vil også undersøke om det er videoovervåking i området, sier operasjonslederen.