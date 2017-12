Overgrepssiktelse kan bli utvidet

Hordaland-politiet mistenker en mannlig politiker i 40-årene for å stå bak flere overgrep. Først var mannen, som har vært aktiv i både kommune- og fylkesstyre, siktet for misbruk av to gutter. Nå er han mistenkt for minst 15 andre overgrep, skriver BT.