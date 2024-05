Over 670 personer kan ha mistet livet i jordskred

FN-byrået Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) anslår at over 670 personer kan ha mistet livet etter jordskredet i Papua Ny-Guinea i Oseania. Det melder nyhetsbyrået AP.

Jordskredet rammet Enga-provinsen natt til fredag. IOM anslår at minst 150 hus ligger begravd.

Hittil har kun fem lik blitt hentet ut. Redningsmannskaper skal ha gitt opp håpet om å finne overlevende som er begravd seks til åtte meter under jorden og ruinene.

Myndighetene vurderer å be om internasjonal støtte for å håndtere naturkatastrofen. USA og Australia er blant landene som ifølge AP har varslet at de er klare for å bistå.