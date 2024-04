Nytt EU-regelverk vedtatt: Forbud mot å kaste usolgte klær

Et nytt regelverk fra EU forbyr store aktører å kaste klær, sko og tilbehør de ikke får solgt. Målet er at bransjen skal bevege seg bort fra overproduksjon.

– Klær blir produsert i unødvendige store mengder og mange av dem har en kvalitet som gjør at de ikke varer lenge. Å kaste usolgte og returnerte klær er å sløse med verdifulle ressurser, sier direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro, i en pressemelding.

EU-parlamentet har støttet opp om et nytt regelverk fra EU som skal bidra til å redusere avfallsmengdene og stille krav til at produkter blir mer bærekraftige, heter det i pressemeldingen. Det pålegger virksomheter å innføre tiltak for å forebygge destruksjon av alle typer usolgte varer.

Når reglene blir en del av EØS-avtalen, vil de også gjelde for Norge.

EUs miljøbyrå EEA har estimert at mellom 264.000 og 594.000 tonn tekstiler blir destruert hvert år i Europa, før de blir brukt.