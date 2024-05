Nyhetsbyrå: Parlamentet overstyrer presidentens veto

Ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass, overstyrer parlamentet i Georgia presidentens veto mot en ny, omstridt lov. Det melder Reuters, som siterer byrået.

Det var lørdag at president Salome Zourabisjvili la ned veto mot loven, som innebærer at organisasjoner og virksomheter i landet, som får over 20 prosent av finansieringen sin fra utlandet, må registrere seg som «utenlandske agenter».

– I dag har jeg lagt ned veto mot en «russisk lov». Denne loven er russisk i sitt innhold og i ånden. Den er i strid med grunnloven vår og alle europeiske standarder, sa Zourabisjvili lørdag.

Blant dem som vil bli rammet av loven, er uavhengige medier og organisasjoner som driftes ved hjelp av midler fra vestlige institusjoner og stiftelser.