Nye videoer dokumenterer drap i Butsja

Nye videoer som avisa New York Times har fått tak i, viser at russiske soldater bortfører minst åtte menn som senere ble funnet drept i Kyiv-forstaden Butsja i begynnelsen av mars. Vitner forteller hvordan russiske fallskjermstyrker henrettet mennene 4. mars.

Dronevideoer fra dagen etter som avisa også har fått tak i, skal også bekrefte det øyenvitnene forteller. Videoene viser at likene ligger i gata samtidig som russiske militærkjøretøy står like ved. På flere av overvåkningsvideoene er ansiktene på de russiske soldatene tydelige.

Russland har nektet for at russiske styrker sto bak drapene og har kalt bilder som tidligere er publisert for falske. Avisen har ikke fått noen forklaring fra russiske myndigheter på de nye bildebevisene.