Ny storm lørdag – krevende på veiene fra Møre og Romsdal til Helgeland

Sterk vind og mye nedbør gjør kjøreforholdene utfordrende lørdag. Særlig gjelder dette for veiene i Møre og Romsdal, Trøndelag og Helgeland.

Det varsler Statens vegvesen i en pressemelding.

– Vi jobber for at vi skal klare å holde de store ferdselsårene åpne, sier Nils Karbø, leder for trafikkstyring og beredskap i Statens vegvesen.

Karbø ber trafikantene være oppmerksomme, ettersom skred og gjenstander kan komme ut i veien.

På grunn av stor skredfare kan veier bli stengt på kort varsel. Trafikanter bes følge med på trafikmeldinger og skredvarsel i forbindelse med bilkjøring lørdag.

Disse hovedveistrekningene i Midt-Norge og Nordland er stengt eller vurderes stengt lørdag rundt klokken 14:45:

** De fleste utsatte fergestrekninger langs Møre-, Trøndelag- og Helgelandskysten er stengt

** Fv. 655 Norangsdalen er stengt til mandag

** Fv. 705 Langsvola kan bli stengt på kort varsel

** Fv. 72 Verdal til riksgrensen er stengt på svensk side

** E6 Dovrefjell vurderes stengt

** Rv77 Krutfjellet er stengt

** E6 Saltfjellet har kolonnekjøring