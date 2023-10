Ny rekord for TV-aksjonen: Over 273 millioner kroner innsamlet

Under årets TV-aksjon, som går til Redd Barna, har det blitt samlet inn over 273,7 millioner kroner.



Det er ny rekord for innsamlingsaksjonen, som hvert år velger et nytt formål pengene skal gå til. Den forrige rekorden er ett år gammel, da Leger Uten Grenser og DNDi fikk inn 266,2 millioner kroner.

Årets TV-aksjon går til Redd Barnas arbeid for barn som rammes av krig og konflikt. Pengene som samles inn, fordeles mellom prosjekter i Ukraina, Syria, Bangladesh, Sør-Sudan, DR Kongo og Norge.

Da TV-aksjonen gikk av lufta før Kveldsnytt søndag kveld, var beløpet oppe i 273.747.956 kroner. Det er fortsatt mulig å gi fram til 1. desember, så det endelige tallet kan bli høyere.