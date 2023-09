Ny rapport: 10 prosent av isbreene i Sveits borte på to år

10 prosent av isbreene i Sveits har smeltet bort i løpet av de siste to årene. Det går frem av en ny rapport fra Det sveitsiske vitenskapsakademiet, melder AFP.

6 prosent av breene forsvant i 2022 og ytterligere 4 prosent er blitt borte i løpet årets sommer.

Smeltingen skyldes to år på rad med ekstrem varme i Alpene. Det har smeltet like mye de to siste årene som i løpet av 30 år frem til 1990.