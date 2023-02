Norsk produsent vant Grammy med Beyoncé

Produsent Jens Christian Isaksen fra Bergen har fått Grammy for «best dance/electronic recording» med Beyoncés låt «Break My Soul».

Dette skjedde på forshowet til selve showet som begynner kl. 02 norsk tid.

– Kjempestas, satser på flere priser i løpet av natten!, sier Isaksen til VG.

Isaksen er også nominert i kategoriene årets låtinnspilling og årets album.

Beyoncé er nominert i ni kategorier.

«Break My Soul» er nominert til både årets låtinnspilling og årets låt, mens «Renaissance» kan vinne Grammy for beste album.

Ektemannen Jay-Z ble nominert i fem kategorier i år.

Også den norske musikkprodusenten Morten Lindberg kan vinne. Han er nominert i to ulike kategorier i natt.

Lindberg vant sin første Grammy i 2020.

Nå er han nominert i kategorien «Best Immersive Audio Album» for albumene «Picturing the Invisible: Focus 1» og «Tuvayhun – Beautitudes for a Wounded World». For det siste albumet er han også nominert i kategorien «Best Engineered Album Classical».