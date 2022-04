Norge utviser tre russiske diplomater

Det kommer frem i en pressemelding fra Utenriksdepartementet.

– Norge har besluttet å utvise tre diplomater ved Russlands ambassade i Oslo. De tre har bedrevet virksomhet som er uforenlig med deres diplomatiske status, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

– Tidspunktet for disse utvisningene er imidlertid ikke tilfeldig. De kommer på et tidspunkt da hele verden rystes av rapporter om russiske styrkers overgrep mot sivile, i særdeleshet i byen Butsja utenfor Kyiv. Det er naturlig at vi i en slik situasjon vier økt oppmerksomhet til uønsket russisk virksomhet i Norge, sier utenriksministeren.

– Sammen med våre nære allierte og partnere vil vi fortsette å stå sammen mot Russlands aggresjon og i vår støtte til Ukraina, sier utenriksminister Huitfeldt.

Flere andre land har tidligere utvist russiske diplomater.