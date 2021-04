Norge får 1,2 millioner doser

Norge får ytterligere 1,185 millioner doser Pfizer-vaksiner. Det opplyser FHI til NTB.

Det skjer etter at EU signerte en ny avtale om 100 millioner nye doser. Dermed blir 600 millioner doser levert til unionen i år.

FHI presiserer at det kan være at noen av dosene er inkludert i den allerede varslede økningen for andre kvartal.