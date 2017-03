Nordmenn netthandler mest i Norden

Nordmenn handlet på internett for 1.691 kroner i snitt i fjor, viser nye tall. Det er mest av alle netthandlere i Norden, skriver NTB. PostNords årlige rapport E-handel i Norden 2017 viser at nordmenn i 2016 handlet på nett for 50,1 milliarder kroner.