Nordlandsbanen stengt

Nordlandsbanen er stengt mellom Ranheim og Vikhammer på gunn av avsporing, skriver Bane Nor på Twitter.

– Omfattende bergingsarbeid. Ny oppdatering klokken 15, skriver de.

– Det blir satt opp buss for tog mellom Trondheim og Hommelvik for passasjerer, sier pressevakt ved Bane Nor til NRK.

Det betyr at man også må ta buss til tog til Trondheim lufthavn, Værnes.

Pressevakta opplyser at det er et arbeidstog som har sporet av. Toget står utenfor skinnene, men er ikke veltet. Det er ikke snakk om personskade.