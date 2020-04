NHO frykter for ekspressbussruter

NHO Transport frykter at nettverket av ekspressbusser i Sør-Norge kan kollapse på grunn av svikt i antall reisende, etter at smitteverntiltakene ble innført i mars. NHO Transport ber om hjelp fra myndighetene til å opprettholde et minimumstilbud.