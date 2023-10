Nessa Nordtun klar for statsrådpost

Avtroppende Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) vil bli én av de ferske statsrådene som statsminister Jonas Gahr Støre vil presentere over helgen. Det opplyser flere kilder til NRK. Det er ventet at Støre vil både skifte ut og omrokkere flere statsråder over helgen.