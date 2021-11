Nær bunnivå i kraftmagasinene

Vannstanden i kraftmagasinene i Sør-Norge er nå nær det historiske bunnivået for årstiden. Det viser tall fra NVE. Det varsler høye strømpriser til vinteren.

I Norge som helhet er fyllingsgraden 71,3 prosent. Det er 11,8 prosent lavere enn medianen for uke 43.

Enda mer dramatisk er situasjonen i Sør-Norge. I Elspotområde (NO2) som er der de fleste store kraftverkene ligger, er fyllingsgraden nå 61,4 prosent. Til sammenligning er medianen de siste 20 årene på 83,8 prosent.

Den lave fyllingsgraden kommer til tross for at det regnet mye i forrige uke, slik at det vannmengden i magasinene vokste. Normalt øker ikke vannstanden i kraftmagasinene særlig etter 1. november ettersom de ligger høyt til fjells og nedbøren kommer som snø.