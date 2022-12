Mye utrygg is i vente de neste dagene

Røde Kors ber alle som har planer om å bevege seg ut på islagte vann om å sjekke isens tykkelse og ha med enkelt sikkerhetsutstyr.

– Mange vann har fått et begynnende lag med is, men selv om isen kan se solid ut er det mange steder ikke trygt å bevege seg ut på isen, sier Fredrik Oscar Brandt i ressursgruppe for vannredning i Røde Kors Hjelpekorps.

Is med et snølag på er også vanskelig å bedømme.

– Ikke la deg lure av snøen. Akkurat nå ligger det snø på is som er for svak for mennesker å bevege seg på flere steder rundt i landet, sier Brandt.

Han oppfordrer alle til å sjekke isvarslingen på varsom.no før de legger ut på tur der ruten innebærer å gå på islagt vann. I tillegg er det smart å skaffe seg ispigger som gjør at du lettere kommer deg opp av vannet dersom uhellet skulle være ute.

– Temperaturendringer kan endre status på hvert enkelt vann, så det er viktig å sjekke kort tid før man skal ut på tur. Et utrygt vann kan ha blitt trygt med synkende temperaturer, og motsatt, sier Brandt.