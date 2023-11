Musk beklager støtte til konspirasjonsteori

Tesla-sjef Elon Musk beklager at han støttet en antisemittisk konspirasjonsteori på X, skriver Reuters.

Onsdag ble milliardæren intervjuet på et arrangement i regi av The New York Times. Der beklaget han flere ganger.

Som svar på en annen bruker som hadde anklaget jøder for å hate hvite mennesker, og som hadde uttrykt likegyldighet til antisemittisme, skrev Musk: «Du har sagt den faktiske sannheten».

I etterkant fikk Musk krass kritikk av blant andre Det hvite hus. Flere selskaper har også besluttet å ikke lenger kjøpe annonser på X.

I intervjuet onsdag hadde Musk følgende beskjed til dem.

– Dra til helvete, sa milliardæren, ifølge nyhetsbyrået.