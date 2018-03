Menn nærmar seg kvinner i levetid

Dei siste 30 åra er forskjellen på menn og kvinner sin levealder halvert i Noreg, Venta levealder for kvinner i 2017 var i 84,3 år og 80,9 år for menn. Forskjellane har minka med om lag eitt år per tiår sidan 1987, det viser statistikk frå SSB.