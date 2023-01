Meldinger om ny skyting i Jerusalem - utført av 13-åring

To personer skal være skadd etter en ny skyteepisode i Jerusalem lørdag morgen. Det skriver Reuters.

Ifølge nyhetsbyrået hevder politiet i Israel at skytingen var et terroristangrep. Reuters skriver at skytingen ble utført av et 13 år gammelt barn fra Palestina.

Fredag ble minst syv drept i en skyteepisode i nærheten av en synagoge i okkuperte Øst-Jerusalem.