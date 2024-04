Meldinger om luftangrep mot base i Irak – en drept

Reuters melder om en stor eksplosjon etter et luftangrep mot en militærbase sør for Bagdad i Irak. Det er to militærkilder som har opplyst dette til nyhetsbyrået.

Ifølge AFP er en drept person drept og åtte skadet.

Basen blir brukt av PMF (Popular Mobilization Forces) som er en iranskstøttet irakisk milits.

De anklaget USA for å stå bak, noe det amerikanske militæret ifølge Reuters sier ikke er sant.

Iraks regjering har ikke svart på Reuters henvendelse om angrepet.