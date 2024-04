Märtha Louise har fått nok – vil ikke snakke med pressen

Prinsesse Märtha Louise skriver i et innlegg på Instagram at hun og hennes forlovede Durek Verrett har fått nok i forkant av bryllupet deres, og at paret ikke lenger vil besvare henvendelser fra pressen.

– Vi vet at deler av pressen vil fortelle løgner om oss i det bryllupet nærmer seg. Mens vi forbereder oss på den store dagen er vi dedikerte til å ta vare på hverandre, skriver prinsessen.

Hun legger til at de prioriterer den mentale helsen deres og kjærligheten for hverandre. Paret skal gifte seg i Geiranger i sommer.

De har denne uken kritisert ukebladet Se og Hør i sin egen podkast. De er kritiske til at bladets avtale med Verrets mor om betaling for bilder.