Mann sett fri i drapssak i Bergen

Ein mann i 30-åra som har vore sikta og avhøyrt om eit drap i Bergen, er sett fri, skriv politiet i ei pressemelding. Politiet meiner det ikkje er grunnlag for å framstille mannen for varetektsfengsling. Grunnen er at mistanken mot han har blitt svekka gjennom etterforskinga som er gjort.

Ein sikta mann i 20-åra har ikkje ønska å la seg avhøyre av politiet torsdag. Han blir framstilt for varetektsfengsling fredag.