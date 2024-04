Mann knivstukket i Oslo sentrum – to er pågrepet

En mann i 30-årene er alvorlig skadd i det politiet sier framstår som en knivstikking på Vaterland i Oslo sentrum natt til lørdag.

To personer er pågrepet, oppdaterer politiet klokka 06.30. Det skjedde rett før klokken 06 da en patrulje så to stykker på Grønland som passet beskrivelsen av gjerningspersonene fra knivstikkingen. De er satt i arrest, i påvente av avhør.

– Fornærma er alvorlig skadet, men ikke kritisk, sier Roy Langengen i Oslo politidistrikt til NRK.

Han sier de har kontroll på en kniv som er funnet i området.

Politiet sa først at det hadde vært en form for konfrontasjon mellom to fraksjoner hvor en person har knivstukket en annen person.

Men krimleder i Oslopolitiet, Johan Jahr sier at det ikke er relasjon mellom partene.

– Det fremstår som at det er mer vanlig utelivsproblematikk som har startet denne hendelsen, sier Jahr.