Mann fraranet mobiltelefon i Oslo

En mann i 40-årene ble like før klokka 3 i natt truet med kniv, og fraranet mobiltelefonen i Spikersuppa i Oslo sentrum. Politiet opplyser at de er på utkikk etter fem unge menn som stakk fra stedet til fots i retning Nationaltheatret og Slottet etter ranet. Ransofferet ble ikke fysisk skadd, opplyser operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet har anholdt fem personer etter hendelsen, men fant ikke opplysninger som knyttet dem til ranet. To av dem blir likevel anmeldt for besittelse av narkotika, en for bæring av kniv, og alle fem blir bortvist fra området ut natten.