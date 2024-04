Lørenskogforsvinningen ferdig etterforsket – forsvarer forventer henleggelse

Lørenskogforsvinningen er ferdig etterforsket.

– Vi kan bekrefte at innstilling i Lørenskogssaken er oversendt Oslo statsadvokatembeter. Ut over dette har vi ikke anledning til å kommentere vår innstilling da dette nå ligger hos statsadvokaten til vurdering, sier påtaleleder i Øst politidistrikt, Vibeke Schøyen.

– Vi er tilfredse med at politiet nå har sendt en innstilling til statsadvokaten, og vi forventer naturligvis at resultatet blir at saken mot Hagen henlegges, sier forsvarer Svein Holden.

NRK har vært i kontakt med forsvareren til en av de siktede i saken, Marius Dietrichson, som sier han ikke kjenner til innholdet i innstillingen.