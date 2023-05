Lars Petter Solås fratas medlemskap i Frp, opplyser partiet

— Saken har vist at tilliten til Solås er borte gjennom adferd vi har nulltoleranse for. Det følger vi opp med vedtaket sentralstyret søndag kveld har gjort. Det skal være trygt å være blant FrPere i alle sammenhenger for journalister og alle andre. Nå håper jeg Solås får den bistanden han trenger for å unngå å komme i en slik situasjon igjen. I den sammenheng håper vi at han også vil vurdere om det er riktig for han å søke fritak fra valglisten, sier partileder Sylvi Listhaug.

Dette etter at Solås under partiets landsmøte tidligere i mai skal ha grepet en journalist i skrittet før han skal ha kjeftet og truet en annen journalist..

Solås skal også ha tatt kvelertak på en tredje journalist.