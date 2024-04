Kronprins Haakon: – Det går bedre med kongen

Under kronprins Haakon sitt besøk i Vilnius i Litauen i dag fortalte han at kong Harald har hatt en fin påske, og at det går fremover.

– Det går med bedre med kongen. Han trenger fortsatt litt tid til å bli bedre. Han er jo i en viss alder så det tar litt tid å komme til hektene, fortalte kronprins Haakon til NRK.