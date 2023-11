Kripos: Hovedmann bak Hydro-angrep i 2019 pågrepet i Ukraina

Kripos har bistått i pågripelsen av flere medlemmer i en organisert kriminell gruppe i Ukraina.

En av de pågrepne antas å være hovedmannen bak angrepet mot Hydro i 2019, skriver Kripos i en pressemelding tirsdag.

– Etterforskningen har pågått i lang tid, men den har gitt bemerkelsesverdig gode resultater. Da vi startet i 2019 var det mange som mente det var umulig å løse slike saker. Denne etterforskningen har tydelig vist det motsatte, sier politiadvokat Knut Jostein Sætnan ved Kripos.

VG omtalte pågripelsene og Kripos' rolle først.

Flere representanter fra Nasjonalt cyberkrimsenter (NC3) ved Kripos var i forrige uke i Ukraina under en planlagt aksjon mot en kriminell gruppe. Kripos mener at de blant annet står bak dataangrepet mot Hydro i 2019, men etterforskningen har også avdekket at gruppen står bak en rekke andre internasjonale angrep. Totalt er minst 1800 virksomheter i 71 land blitt angrepet av den samme gruppen som Hydro ble angrepet av.

En armensk statsborger ble i august i år pågrepet i Tyskland. Han mistenkes også å være en del av nettverket bak Hydro-angrepet, og sitter nå varetektsfengslet i Norge.

– Etterforskningen mot ham pågår fortsatt, og Kripos mener han har vært en viktig del av nettverkets angrep på virksomheter verden over. Vi mener nå at den internasjonale etterforskningen trolig har klart å avsløre dette nettverkets oppbygging, og målet er å sette det helt ut av spill, sier Sætnan.

Mannen er siktet for medvirkning til grovt dataskadeverk og grov utpressing som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe. Kripos mener han har hatt en sentral rolle i nettverket.

Les flere saker om angrepet mot Hydro her.