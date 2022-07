KrFs generalsekretær slutter

– Når høsten kommer slutter jeg som generalsekretær i KrF.

Det skriver generalsekretær Geir Morten Nilsen i et Facebook-innlegg fredag.

Han takker for tiden i partiet, og for tilliten han har fått.

– Jeg mener fortsatt at det trengs et sterkt verdiparti i norsk politikk, men tiden er kommet for meg å gå videre, skriver Nilsen.

Han beskriver tøffe tak i partiet, som da KrF falt under sperregrensen under stortingsvalget i 2021. Nilsen måtte gjøre omtrukturering og nedbemanning.

– Det er oppgaver man løser av nødvendighet og ikke med glede. Jeg er takknemlig for måten gjengen har stått på gjennom vanskelige prosesser, skriver generalsekretæren.

Nå ser han frem til å tilbringe mer tid med familien.

NRK kjenner ikke til grunnen bak oppsigelsen.