Kraftig vekst i norsk økonomi

Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge økte med 0,7 prosent i andre kvartal, ifølge sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå. Tallet er samme vekst som kvartalet før. Oppgangen følger to og et halvt år med svak vekst.