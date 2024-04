Kongen er tilbake på jobb mandag

Kong Harald er tilbake på jobb 22. april.

Det opplyser Slottet på sine nettsider, hvor kongehusets offisielle program står oppført.

Her står det at kongen vil motta forsvarssjefen i audiens på Slottet på mandag. Kronprinsen vil også være til stede.

Kong Harald har vært sykemeldt siden han i februar ble syk under et ferieopphold i Malaysia. I begynnelsen av april ble sykemeldingen hans forlenget i to uker.