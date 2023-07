Kevin Spacey frikjent for alle anklager om seksuelle overgrep

Skuespiller Kevin Spacey er frikjent for ni tilfeller av seksuelle overgrep. Det skriver Reuters.

Juryen brukte 12 timer på å komme til avgjørelsen om å frifinne skuespilleren.

Ifølge The Guardian gråt Spacey da retten erklærte ham ikke skyldig. Onsdag 26. juli fyller han også 64 år.

– Mange forstår nok at det er mye jeg må prosessere etter i dag. Men jeg vil si at jeg er takknemlig overfor juryen som har tatt seg tid til å undersøke alle beviser før de traff sin beslutning. Jeg er ydmyk over avgjørelsen, sier Spacey til pressekorpset utenfor rettssalen onsdag.

Det var i juni at skuespilleren måtte møte i retten i London, tiltalt for ni seksuelle overgrep. Nå er han altså frikjent for alle. Rettssaken varte i fire uker.

Anklagene kommer fra fire menn i 20- og 30-årene, som hevder Spacey forgrep seg på dem mellom 2001 og 2013.

En av mennene kalte Spacey for en «avskyelig seksuell overgriper» og hevder at han våknet av at Hollywood-stjernen hadde oralsex med ham, skriver NTB.

Anklagene har fått store konsekvenser for Spaceys karriere som skuespiller.

Spacey forsvant blant annet som hovedrolleinnehaver i den populære TV-serien House of Cards som følge av anklagene.

De kom i forbindelse med MeToo-bevegelsen som tok internett med storm.