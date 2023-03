Justisministeren lover samtykkelov

– Vi vil legge fram en samtykkelov. Vi vil endre voldtektsbestemmelsen i straffeloven slik at det kommer tydeligere fram at det ikke er lov å ligge med noen som ikke har samtykket til det. Et nei skal være et nei, sier justisminister Emelie Enger Mehl.

Ny forskning viser at flere enn hver femte norske kvinne har opplevd å bli voldtatt i løpet av livet.

Regjeringen har i Hurdalsplattformen varslet at de vil foreslå en samtykkelov, men har så langt ikke sagt noe om når den vil komme.

Flere har reagert på et forslag fra Straffelovrådet der det ikke er foreslått en eksplisitt samtykkelov, men en tilpasning av dagens lover om voldtekt. Det er høringsfrist for dette forslaget 13. april.