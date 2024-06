Juryen har bestemt seg i Hunter Biden-saken

Hunter Biden forklarte seg ikke under hovedforhandlingen, som ble avsluttet mandag.

Nå skal juryen ha kommet fram til om Biden skal kjennes skyldig eller ikke, ifølge Reuters, ABC News, og andre amerikanske medier.

54 år gamle Hunter Biden er tiltalt for tre punkter og nekter straffskyld for alle: Ett for ulovlig oppbevaring av våpen, og to for å ha løyet om narkotikaforbruket sitt da han kjøpte et skytevåpen i 2018. Rettssaken går i Wilmington i familiens hjemstat Delaware.