June Holm tildeles «Jenteprisen»

«Jenteprisen 2023» går til June Holm for å ha etablert et bredt tilbud til kvinner som har blitt utsatt for voldtekt gjennom «Vi tror deg»-stiftelsen.



– Én av fem kvinner i Norge oppgir å ha blitt voldtatt, men altfor mange blir ikke trodd. June Holm har brukt selvopplevde erfaringer til å etablere et bredt tilbud til kvinner som har blitt utsatt for voldtekt gjennom Vi tror deg-stiftelsen. June jobber for bedre rettsikkerhet for de rammede, tilbyr kursing, har laget podkast og skrevet bok, for å nevne noe. Hun har siden starten av #metoo i 2017 stadig utvidet stiftelsens tilbud, sier juryleder Hege Yli Melhus Ask.



Holm har brukt egne erfaringer som utgangspunkt for å snakke om skambelagte områder som vold, voldtekt og overgrep.



– Å vinne Jenteprisen er den største anerkjennelsen av at mitt engasjement og arbeid bidrar til å utrette en forskjell for enkeltpersoner og samfunnet, sier hun.