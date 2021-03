Johansen: – Set pris på orsaking

Byrådsleiar Raymond Johansen seier til NRK at han set pris på at statsminister Erna Solberg har tatt kontakt og beklaga at Statsministeren sitt kontor har vore involvert i eit utspel som går imot regjeringa sitt arbeid. Bakgrunnen er avsløringane om at Solberg sin eigen statssekretær Peder Egseth hjelpte Molde-ordførar Torgeir Dahl kome i kontakt med VG, der han retta krass kritikk mot Oslo si koronahandtering.