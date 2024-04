Jevnt førstekvartal for Vår Energi

Vår Energi tjente 850 millioner dollar før skatt i første kvartal, en markant oppgang fra fjerde kvartal.

Selskapet hadde driftsinntekter på like under 2 milliarder dollar i første kvartal. Det er nesten 300 millioner høyere enn i fjerde kvartal i 2023, men noe lavere enn samme kvartal for ett å tilbake.

I første kvartal produserte Vår Energi i gjennomsnitt 299.000 fat oljeekvivalenter daglig, og er ifølge børsmeldingen på stø kurs mot målet om en produksjon på 400.000 fat om dagen innen utgangen av 2025.

