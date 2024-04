Israels militære etterretningssjef går av

Sjefen for Israels militære etterretning, Aharon Haliva, går av som følge av at Hamas' angrep på Israel 7. oktober ikke ble forhindret.

Han er den første høytstående personen i israelske myndigheter som går av på grunn av feilene som ble gjort i forbindelse med Hamas-angrepet.

Det israelske militæret sier i en uttalelse at Halivas søknad om avskjed er blitt godkjent og at de takker ham for tjenesten.

Haliva sa allerede i oktober, kort tid etter angrepet, at han tok på seg skylden for å ikke ha forhindret angrepet, som brøt gjennom Israels forsvar.

Rundt 1140 personer ble drept i Hamas-angrepet mot Israel, i tillegg til at i underkant av 250 personer ble bortført til Gazastripen.

(NTB)