Israels generalkonsul i New York trekker seg

Israels generalkonsul i New York går av, melder Reuters. Han sier han ikke lenger kan tjene regjeringen etter at forsvarsminister Yoav Gallant fikk sparken.

– Jeg kan ikke lenger fortsette å representere denne regjeringen. Jeg tror på at det er min plikt å sikre at Israel fortsetter å være et fyrtårn for demokrati og frihet i verden, sier Asaf Zamir, i en Twitter-melding.