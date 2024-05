Islandske medier: Ny evakuering av Grindavik

I frykt for et nytt vulkanutbrudd pågår det nå en ny evakuering av Grindavik på Island.

Den islandske rikskringkasteren Rúv skriver at det er en intens «jordskjelvsverm» i Sundhnúkur-krateret, noe som indikerer at et magmautbrudd kan eller har startet.