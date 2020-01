Ikea tilbakekaller kopp

Ikea trekker tilbake reisekoppen «Troligtvis» etter en rapport om at den overstiger grenseverdiene for kjemikaliet dibutylftalat, skriver Aftonbladet. Kommunikasjonssjefen i Ikea Norge sier til VG at kunder kan levere koppen og få penger tilbake.