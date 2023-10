IDF: Israel har truffet egyptisk kontrollpost ved en feil

Skytingen skjedde i Kerem Shalom-området nær grensa mellom Israel og Egypt, ifølge Det israelske forsvaret (IDF).

Det var en israelsk stridsvogn som angrep en egyptisk kontrollpost ved et uhell. IDF sier de er lei seg for at angrepet rammet en egyptisk kontrollpost, og at hendelsen etterforskes.

Flere egyptiske grensevakter ble lettere skadd, opplyser det egyptiske forsvaret.

Reuters meldte for rundt en time siden at et smell og lyden av ambulanser var hørt i nærheten av grenseovergangen Rafah mellom Egypt og Gazastripen. Kort tid før dette hadde en konvoi med nødhjelp krysset grensa inn i Gazastripen.