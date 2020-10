Hovedveier i Sør-Norge var stengt

Begge hovedveiene mellom Oslo og Trondheim var stengt i kveld. En veltet lastebil sperret E6 nord for Sel i Gudbrandsdalen, men trafikk dirigeres forbi. Fortsatt står et vogntog på tvers over Rv 3 sør for Alvdal i Østerdalen og sperrer trafikken.