Grønt lys for treningskamper

Norges Fotballforbund åpner nå for at klubbene i Eliteserien, Toppserien og 1. divisjon kan spille treningskamper. Det bekrefter NFF på egne nettsider. Kravene i helseprotokollen for treningsaktiviteter gjelder inntil videre også for treningskamper.