Gir tredjeplassen til Barth Eide

Leder for Oslo Arbeiderparti Frode Jacobsen sier fra seg tredjeplassen på Oslo Arbeiderpartis stortingsliste, og gir den til Espen Barth Eide. Jacobsen sier han gjerne tar femteplassen, og at han er sikker på at Oslo Ap får fem plasser på Stortinget.